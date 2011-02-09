Эксперт: на мировых фондовых рынках во вторник наблюдалось разностороннее движение

На мировых фондовых рынках во вторник, 8 февраля, наблюдалось разностороннее движение.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его информации, европейский индекс широкого рынка DJ Stoxx 600 утратил незначительные 0,06%. Американский индекс S&P 500 вырос на 0,4%, в то время как DJIA увеличился на 0,6%. При этом объемы торгов были минимальными с начала 2011 года: на 17% ниже среднего показателя за 2010 год.

Как сообщил Д.БЕЛОВ, банк UBS по результатам 2010 года получил прибыль на акцию в размере 1,89 доллара, что превысило рыночные ожидания на 2,4%. В то же время, квартальная прибыль на акцию автопроизводителя Toyota составила 29,9 доллара, превысив консенсус-прогноз на 41,7%.

Аналитик отметил, что Центральный банк Китая во вторник заявил об очередном повышении процентных ставок. Ставки по годовым кредитам вырастут с 5,81% до 6,06%, в то время как ставки по депозитам поднимутся с 2,75% до 3%. Впрочем, эти действия не оказали значительного влияния на рынок, поскольку уже были заложены в ожидания инвесторов.

По словам Д.БЕЛОВА, сегодня перед открытием торгов в США должен опубликовать свои финансовые результаты производитель удобрений Agrium. Прибыль компании на акцию в четвертом квартале 2010 года должна составить 1,148 доллара. Также перед открытием торгов отчитается компания Coca-Cola. Ее прибыль на акцию в четвертом квартале должна составить 0,715 доллара. В 18:45 по киевскому времени будет опубликована финансовая отчетность Air France-KLM. В третьем квартале 2011 финансового года прибыль компании на акцию должна составить 0,187 доллара. После закрытия торгов должна отчитаться компания Cisco. Участники торгов ожидают, что прибыль компании на акцию во втором квартале 2011 финансового года составит 0,351 доллара.