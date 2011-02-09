Украинский фондовый рынок сегодня повторил картину предыдущего дня - эксперт

Украинский фондовый рынок по итогам сегодняшних торгов повторил картину предыдущего дня.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его словам, в среду, как и во вторник, росли несколько голубых фишек, в то время как котировки подавляющей части акций снижалась. Индекс Украинской биржи сегодня открылся ростом котировок и, несмотря на негативную динамику торгов внутри дня, зафиксировал рост в последние торговые часы.

Аналитик отметил, что «Укрнафта» стала лидером роста второй день подряд, прибавив 2,7%. За ней последовали «Райффайзен банк Аваль» и «Укрсоцбанк», которые подорожали на 1,7% и 0,8% соответственно. Акции Енакиевского металлургического комбината в среду были лидерами падения среди ликвидных компаний, потеряв 1,9% из-за новости о проблемах в конвертерном и доменном цехах.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 9 февраля, вырос на 0,22% – до 1 118,85 пункта. Общий объем торгов составил 362 млн. 895 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 0,20% – до 2827,54 пункта. Общий объем торгов составил 288 млн. грн., из них на срочном рынке – 77 млн. грн.