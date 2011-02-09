Сезон отчетности, изрядно поддержавший фондовые рынки, подходит к концу - эксперт

Сезон отчетности, изрядно поддержавший фондовые рынки в последнее время, подходит к концу.

Об этом сказала в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна ЛАВРИК.

По ее мнению, «рынки сырья сейчас находятся под давлением китайского фактора, и в случае дальнейших шагов регулятора по ужесточению денежно-кредитной политики в «Поднебесной» могут развернуться вниз». В таких условиях коррекция на фондовых рынках становится более вероятной. В текущей ситуации оправданы лишь спекулятивные покупки акций на краткосрочный период, полагает аналитик.

Как подчеркнула аналитик, торги на Украинской бирже в среду, 9 февраля, проходили волатильно на фоне противоречивых настроений на зарубежных площадках. При этом среди котировок отечественных бумаг отсутствовала единая динамика. В лидерах роста закрепились бумаги «Укрнафты» и банковского сектора. Хуже рынка выглядели акции ГМК и энергогенерирующих компаний.

По словам Я.ЛАВРИК, открытие торгов на Украинской бирже прошло на умеренно-позитивной ноте, несмотря на ухудшение внешнего фона. Накануне центробанк «Поднебесной» в очередной раз принял меры по ужесточению денежно-кредитной политики с целью сдерживание инфляции. Такие шаги регулятора, как ожидается, негативно отразятся на экономическом росте Китая, который является одним из крупнейших в мире потребителей сырьевых товаров. Тем не менее, цены на нефть и металлы продолжают держаться на высоких уровнях, что в целом оказывает поддержку фондовым биржам.

Аналитик сообщила, что во второй половине дня инвесторы на Украинской бирже начали более активно сокращать позиции в бумагах под влиянием падающих европейских индексов. При этом индекс УБ консолидировался на уровне предыдущего закрытия. И только перед закрытием на рынке вновь активизировались покупки, в результате чего индекс УБ смог завершить день в небольшом плюсе.

Как считает Я.ЛАВРИК, желание отечественных инвесторов играть на повышение приводит к тому, что торговцы продолжают разогревать бумаги отдельных эмитентов, несмотря на их завышенные ценовые уровни. Так, бумаги «Укрнафты» вновь оказались в центре внимания игроков и по итогам дня выросли на 2,72%. «Все изменения в работе компании и ожидаемые дивиденды уже учтены в цене акции, поэтому сегодняшний рост обусловлен исключительно спекулятивным интересом», - считает аналитик.

По ее словам, лучше рынка в среду выглядели также акции банков: «Райффайзен банк Аваль» (+1,72%), «Укрсоцбанк» (+0,83%). Инвесторы ожидают позитивных изменений в банковской системе Украины в текущем году и рост финансовых показателей сектора, - отметила Я.ЛАВРИК. В отрицательной зоне завершили день все энергогенерирующие компании: «Донбассэнерго» (-1,83%), «Западэнерго» (-1,35%), «Центрэнерго» (-0,86%), «Днепроэнерго» (-1,53%).

Аналитик отметила, что продажи на Украинской бирже в среду были сосредоточены в бумагах ГМК на фоне фиксации игроками прибыли, заработанной накануне. При этом наиболее слабо выглядели акции Енакивского метзавода (-1,87%), давление на которые оказала новость о том, что кислородный блок, который остановил работу сталеплавильного производства будет введен в строй еще через несколько дней. Таким образом, предприятие стоит уже больше недели.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 9 февраля, вырос на 0,22% – до 1 118,85 пункта. Общий объем торгов составил 362 млн. 895 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 0,20% – до 2827,54 пункта. Общий объем торгов составил 288 млн. грн., из них на срочном рынке – 77 млн. грн.