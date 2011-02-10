Котировки на мировых фондовых рынках в среду снижались - эксперт

На мировых фондовых рынках в среду, 9 февраля, происходило снижение котировок.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его информации, европейский индекс широкого рынка DJ Stoxx 600 потерял 0,4%. Американский индекс S&P 500 снизился на 0,3%, в то время как DJIA смог вырасти на незначительные 0,06%.

Как подчеркнул Д.БЕЛОВ, корпоративные отчеты в среду были в целом неоднородными. Прибыль компаний Cisco за второй квартал 2011 финансового года превысила ожидания на 5%. В свою очередь, компания Agrium порадовала инвесторов превышением прибыли за четвертый квартал 2010 года над ожидаемым значением на 2%. Однако компания Air France-KLM по результатам третьего квартала 2011 финансового года зафиксировала убыток в 0,16 доллара на акцию, вопреки ожидавшейся прибыли в 0,187 доллара на акцию. Наибольший рост зафиксировали бумаги Walt Disney, прибавив 5,3% после публикации хорошей отчетности за первый квартал 2011 финансового года.

По словам аналитика, сегодня утром опубликовали отчетность за 2010 год Credit Suisse и Rio Tinto. Прибыль первой составила 3,93 доллара на акцию, что на 9,7% ниже ожиданий. Rio Tinto, в свою очередь, заработала 7,35 доллара на акцию за отчетный период, превысив ожидания на 4,5%.

Д.БЕЛОВ считает, что выступление главы ФРС США Бена БЕРНАНКЕ не оказало существенного влияния на рынок, поскольку не содержало каких-либо важных новостей.

Аналитик сообщил, что в 15:30 по киевскому времени будет опубликована еженедельная статистика о количестве заявок на пособие по безработице в США. По состоянию на 5 февраля их количество должно составить 410 тыс. В 17:00 будут опубликованы данные по динамике оптовых запасов в США. В декабре участники торгов ожидают роста запасов на 0,7%.

По информации Д.БЕЛОВА, сегодня перед открытием торгов в США опубликует свои финансовые результаты Goodyear. Согласно консенсус-прогнозу, убыток компании на акцию в четвертом квартале 2010 года должен составить 0,07 доллара. В 14:00 по киевскому времени будет опубликована финансовая отчетность PepsiCo. В четвертом квартале 2010 года прибыль компании на акцию должна составить 1,04 доллара. В 23:00 опубликует свои результаты Kraft Foods. Ее прибыль на акцию в четвертом квартале 2010 года должна составить 0,463 доллара.

По мнению аналитика, фон на открытии украинского рынка ценных бумаг сегодня сложился негативный.