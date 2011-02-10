Торги на биржах США и Европы в среду проходили со смешанной динамикой - эксперты

Торги на фондовых биржах США и Европы в среду, 9 февраля, проходили со смешанной динамикой.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, снижение индексов в Азии повлекло за собой фиксацию прибыли в Европе и снижение фьючерсов на американские фондовые индексы. Фокус торговцев в США был привязан к выступлению главы ФРС Бена БЕРНАНКЕ, который констатировал факт высокой безработицы, но, тем не менее, остался позитивно настроенным в отношении перспектив восстановления.

Как отмечают аналитики, украинские фондовые биржи в среду закрылись незначительным ростом. Торги на Украинской бирже начались вяло, но в зеленой зоне, несмотря на негатив внешних рынков. Лидерами торгов по объему выступили «Укрнафта» (21,2 млн. грн.) и «Мотор Сич» (15,4 млн. грн.). Новости об активировании кредитования поддержали котировки банковского сектора. Акции «Райффайзен банка Аваль» выросли на 1,72%, «Укрсоцбанка» – на 0,83%. Среди предприятий индексной корзины рост был также зафиксирован по «Укрнафте» (+2,72%) и «Укртелекому» (+0,33%). Сообщение о выходе из строя одного из кислородных блоков Енакиевского металлургического завода (-1,87%) вызвало продажу акций компании.

По информации аналитиков, сегодня по США будут опубликованы данные по рынку труда, а также данные по розничным продажам и ежемесячный отчет об исполнении баланса бюджета за январь.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 9 февраля, вырос на 0,22% – до 1 118,85 пункта. Общий объем торгов составил 362 млн. 895 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 0,20% – до 2827,54 пункта. Общий объем торгов составил 288 млн. грн., из них на срочном рынке – 77 млн. грн.