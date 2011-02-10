Эксперт: на украинских фондовых рынках сохранилась волатильная динамика

На украинских фондовых рынках в среду, 9 февраля, сохранилась волатильная динамика.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как подчеркивают аналитики, наиболее мощное влияние на значение индекса Украинской биржи в среду вновь оказала «Укрнафта» (+2,72%). За лидером следовали компании банковского сектора. Однако «Укрсоцбанк» (+0,83%) замедлил темп роста по сравнению с результатами предыдущей сессии, в то время как бумаги «Райффазен банка Аваль» (+1,72%) вновь подорожали на существенную величину.

По информации аналитиков, закончить торги на позитивной территории в среду удалось и «Укртелекому» (+0,33%). Самые слабые результаты продемонстрировали Енакиевский метзавод (-1,87%) и «Захидэнерго» (-1,35%). Остальные ликвидные бумаги завершили торги с незначительными потерями в рамках одного процента.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 9 февраля, вырос на 0,22% – до 1 118,85 пункта. Общий объем торгов составил 362 млн. 895 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 0,20% – до 2827,54 пункта. Общий объем торгов составил 288 млн. грн., из них на срочном рынке – 77 млн. грн.