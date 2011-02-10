Украинский фондовые индексы снижаются на фоне распродаж на развивающихся рынках – эксперт

Украинский фондовый рынок снижается на фоне распродаж на развивающихся рынках.

Так прокомментировала УНИАН текущую ситуацию на рынке начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

По ее словам, сейчас на всех развивающихся рынках можно наблюдать активную распродажу акций. Так, фондовый рынок Бразилии снизился на 2,3%, Мексики – на 1,6%, Кореи – на 1,8%, Индии – на 1%. Как отметила аналитик, этому предшествовало снижение в США в среду основных американских фондовых индикаторов из-за отсутствия явных идей для роста, за исключением индекса Dow Jones.

Кроме того, по словам Е.ЕВДОЧЕНКО, неким сигналом к фиксации прибыли стало выступление главы ФРС США Бена БЕРНАНКЕ, который посчитал вероятным, что ФРС может завершить ранее срока программу стимулирования экономики, если инфляционные ожидания будут усиливаться или американская экономика начнет расти ускоренными темпами.

Индекс ПФТС по состоянию на 14:14 сегодня снизился на 1,52%, индекс Украинской биржи - на 1,79%.