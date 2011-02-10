Оператор Франкфуртской фондовой биржи компания Deutsche Boerse ведет переговоры о покупке NYSE Euronext, сообщает агентство Reuters.

Как отмечает агентство, это которая приведет к созданию крупнейшей в мире торговой площадки и передаст оплот американского капитализма в руки иностранных инвесторов.

По информации Reuters, эта новость появилась в среду, 9 февраля, всего через несколько часов после того, как Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange, LSE) сообщила, что купит канадского оператора фондовой биржи Торонто (TMX).

Известие о переговорах с Deutsche Boerse привело к скачку акций NYSE Euronext на 14% и поддержало котировки других бирж, вселив в инвесторов надежду, что за этим последуют и другие слияния.

После того, как LSE приобретет оператора Фондовой биржи Торонто, она станет крупным центром торгов для растущих горнорудных и энергетических компаний: ежегодно там будут торговаться акции на 4,1 трлн. долл.

Однако эту сделку затмит слияние Deutsche Boerse-NYSE Euronext, поскольку ежегодный объем торгов в объединенной компании превысит 20 трлн. долл.

Справка УНИАН. NYSE Euronext управляет фондовыми биржами Нью-Йорка, Парижа, Амстердама, Брюсселя и Лиссабона, а также Лондонской международной биржей финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE). С капитализацией 22,3 трлн. евро (29,7 трлн. дол.) занимает 1-е место в мире.