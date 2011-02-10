Украинская «Агролига» 11 февраля дебютирует на альтернативной площадке ВФБ

Варшава.Украинская компания «Агролига» в пятницу, 11 февраля, дебютирует на альтернативной площадке Варшавского фондового рынка NewConnect.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВФБ, «Агролига» на NewConnect станет первой украинской и четвертой заграничной компанией из более 200, которые провели частное размещение на альтернативной площадке.

В пресс-службе напомнили, что на главном рынке ВФБ котируются акции четырех компаний, три из которых представляют агросектор: Astarta, Kernel и Milkiland, а также угольная компания Sadovaya Group.

«ВФБ ожидает очередных дебютов украинских компаний как на регулированном, так и на альтернативном рынке», – отметили в пресс-службе, напомнив, что до июня т.г. на основной площадке будет создан специальный индекс фирм из Украины.

Как сообщал УНИАН, «Агролига» в ходе частного размещения 51,260 тыс. новых акций привлекла 1 млн. долл., которые намерена потратить на покупку оборудования и модернизацию предприятий холдинга.

Справка УНИАН. Группа компаний «Агролига» работает на украинском рынке агропродукции с 1992 года. Занимается выращиванием зерновых культур, переработкой семян подсолнечника и молочным животноводством. ГК обрабатывает более 5,5 тыс. га земли в Харьковской области.

Мощность завода по переработке семян подсолнечника составляет 20 тыс. тонн в год. Молочное стадо насчитывает более 500 голов.

***В прошлом году на NewConnect дебютировало рекордное с момента создания рынка (2007 г.) количество компаний – 86 после 26 в 2009 году, 61 – в 2008 году и 24 – в первый год существования альтернативной площадки.

Капитализация котирующихся на рынке 203 компаний на 9 февраля т.г. составляла 5,8 млрд. злотых (1 долл. – 2,8795 злотого).

На всем ВФБ торгуют бумагами почти 400 компаний, в том числе 27 иностранных с капитализацией около 830 млрд. злотых.