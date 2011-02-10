Руководство "Укртелекома" заявляет, что стартовая цена компании завышена

Стартовая цена ранее выставленного на приватизацию 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком» (10 млрд. 500 млн. грн.) является завышенной. Об этом сообщил в интервью "Украинской правде" глава правления ОАО "Укртелеком" Георгий ДЗЕКОН.

По его словам, существует несколько четких индикаторов оценки стоимости актива, среди которых основным является спрос на акции. В этой связи Г.ДЗЕКОН отметил, что цена на акции "Укртелекома" сегодня колеблется в пределах от 57-58 копеек за 1 шт. Исходя из таких цифр, по его оценке, капитализация компании должна составлять 9-9,5 млрд. грн.

В то же время, как сообщили УНИАН в инвестиционной компании "Проспект Инвестментс", реальный ценовой коридор торговли акциями "Укртелекома" за последние полгода составляет 50-65 коп. за 1 шт.

Ранее председатель Фонда государственного имущества Александр РЯБЧЕНКО заявлял, что ФГИУ планирует получить от продажи 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком» 11-12 млрд. грн. По мнению управляющего партнера финансовой компании «Капитал Таймс» Эрика НАЙМАНА, данная цена могла бы быть и выше в случае, если бы Фонд госимущества серьезно подошел бы к подготовке подобного конкурса.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2010 г. Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по отбору оценщика 92,791% уставного капитала ОАО «Укртелеком».

Оценка проводится для продажи акций ОАО «Укртелеком» одному покупателю в связи с тем, что на приватизационный конкурс по продаже госпакета акций «Укртелекома» поступила всего одна заявка.

Напомним, на конкурс по продаже 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком» поступила всего одна заявка – от компании ESU, являющейся дочерним предприятием австрийского концерна EPIC. Цена, которую предложило ООО "ЭСУ" за пакет акций ОАО "Укртелеком" составляет 10 млрд. 500 млн. 10 грн., что всего на 10 грн. больше его стартовой цены.

Справка УНИАН. Фонд государственного имущества Украины 13 октября 2010 г. объявил конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком».

Начальная цена пакета госакций "Укртелекома" составляет 10 млрд. 500 млн. грн.

ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке связи Украины. Число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. Компания также оказывает услуги доступа к Интернету, мобильной связи (под ТМ Utel) и пр.

В 2009 году доход компании составил 8,4 млрд. грн., убытки – 456,4 млн. грн.