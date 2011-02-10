Акции Cadogan Petroleum вчера существенно подорожали - эксперты

Акции Cadogan Petroleum вчера на Лондонской фондовой бирже существенно подорожали, восстановив позитивную динамику после коррекции на предыдущей торговой сессии.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, на Лондонской фондовой бирже в среду, 9 февраля, стоимость бумаг Cadogan Petroleum повысилась на 2,99%. Акции Regal Petroleum в этот день прибавили +2,03%. При этом котировки JKX Oil & Gas (-1,56%) вновь просели. Существенно ухудшила свои позиции компания Ferrexpo (-1,64%), тогда как цена акций «Мироновского хлебопродукта» не изменилась.

Как отмечают аналитики, на Варшавской фондовой бирже в среду котировки «Агротона» (-0,12%) и «Астарты» (-0,24%) снизились на мизерную величину. В то же время, потери «Кернела» (-1,28%) были более значительными.