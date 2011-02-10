Украинский фондовый рынок сегодня ощутимо снизился

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 10 февраля, снизился на 1,88% – до 1 097,79 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 149 млн. 484 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 2,49% – до 2757,09 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 396 млн. 251 тыс. грн., из них на срочном рынке – 116 млн. 166 тыс. грн.