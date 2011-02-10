Акционеры банка «Форум» утвердили результаты допэмиссии на 1,5 млрд. грн.

Акционеры банка «Форум» на собрании 10 февраля 2011 года утвердили результаты закрытого (частного) размещения акций банка 19-го выпуска на общую сумму 1,5 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, переданном УНИАН.

В результате размещения уставный капитал ПАО «Банк «Форум» составит 5 934 618 920 грн.

Как сообщал УНИАН, решение об увеличении уставного капитала было принято на общем собрании акционеров банка 14 октября 2010 года

Справка УНИАН. Банк «Форум» (Киев) создан в 1994 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2011 года активы банка составили 14,021 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 14,118 млрд. грн., обязательства – 13,256 млрд. грн., уставный капитал – 4,434 млрд. грн., собственный капитал – 764,802 млн. грн.

Банк «Форум» в 2010 году получил убыток в размере 3,282 млрд. грн.

Немецкий Commerzbank владеет 94,5219% акций банка «Форум».