Эксперт: индекс Украинской биржи сохранял нисходящий тренд в течение всей торговой сессии

Индекс Украинской биржи в четверг, 10 февраля, открылся снижением котировок и сохранял нисходящий тренд в течение всей торговой сессии на фоне негативных настроений на мировых рынках.

Об этом cказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его словам, «Укрнафта» вновь стала лидером роста среди ликвидных бумаг, прибавив 0,7%. Причем «Укрнафта» на этот раз стала единственной подорожавшей ликвидной акцией, подчеркнул Д.БЕЛОВ.

Аналитик отметил, что котировки остальных ликвидных акций сегодня снижались. По его информации, «Богдан Моторс», Стахановский вагоностроительный завод и Алчевский металлургический комбинат потеряли 6,4%, 5,8% и 4,8% соответственно.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 10 февраля, снизился на 1,88% – до 1 097,79 пункта. Общий объем торгов составил 149 млн. 484 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 2,49% – до 2757,09 пункта. Общий объем торгов составил 396 млн. 251 тыс. грн., из них на срочном рынке – 116 млн. 166 тыс. грн.