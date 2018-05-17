"Заряда бодрости" для инвесторов хватит надолго?

Во второй половине января рост на фондовых рынках во всем мире, в силу ряда причин, был прерван. Однако коррекция оказалась непродолжительной, и подъем вскоре рост возбновился. Так, 28 января (в предпоследний торговый день месяца) мировые индексы показали значительное падение, но уже по итогам следующей торговой сессии, 31 января, повысились. Рост продолжался всю первую неделю февраля.

Причиной позитивных настроений инвесторов была в основном хорошая отчетность мировых корпораций. Также и макроэкономические данные, хоть и не всегда оправдывающие ожидания рынков, оставались в целом положительными. Следует подчеркнуть, позитивные настроения не исчезли, даже несмотря на продолжающиеся волнения в Египте и негативные сигналы от финрегулятора Китая. И это доказывает, что вера инвесторов в скорейшее восстановление экономики оказалась сильнее, чем предполагалось ранее.

Так, в первый день февраля мировые фондовые площадки (в том числе украинские) продемонстрировали значительный подъем.

Как отмечают аналитики инвестиционной группы «Сократ», торги в Европе и США 1 февраля закрылись ростом под влиянием положительной макроэкономической статистики. В частности, индекс деловой активности в промышленном секторе экономики США в январе 2011 года повысился до 60,8 пункта, по сравнению с 58,5 пункта в декабре 2010 года. Индекс деловой промышленности в еврозоне также вырос до 57,3 пункта в январе с 56,9 пункта месяцем ранее.

В свою очередь, аналитик компании Astrum Investment Management Антон Комаровский считает, что 1 февраля корпоративная отчетность американских голубых фишек придала уверенность инвесторам. Акции фармацевтического гиганта Pfizer прибавили 5,5% после оглашения скорректированной чистой прибыли на акцию в размере 47 центов (прогноз - 46 центов) и начала новой программы выкупа обыкновенных акций у инвесторов общим объемом 5 млрд. долларов. Котировки UPS выросли на 4,2% после оглашения квартальной прибыли на акцию в размере 1,11 доллара (прогноз - 75 центов). В Европе росли акции энергетических и угольных компаний: BP подорожала на 1,3%, Royal Dutch Shell - на 3%, Kazakhmys - на 4,8%.

Украинские акции в первый день месяца также показали заметный рост. По словам аналитиков инвестиционной компании Phoenix Capital, восходящий тренд на отечественных фондовых площадках 1 февраля был подкреплен оптимизмом, царившем на внешних рынках. Основной вклад в рост индекса Украинской биржи во вторник внесла «Укрнафта», акции которой взлетели на 4,01%. Также впечатляющее повышение котировок продемонстрировала компания «Центрэнерго» (+2,74%).Существенно подорожали бумаги банковского сектора. «Укрсоцбанк прибавил 1,85%, «Райффайзен банк Аваль» - 1,62%.

Индекс ПФТС по итогам торговой сессии 1 февраля повысился на 1,37% – до 1 065,83 пункта. Индекс Украинской биржи вырос на 2,12% – до 2688,42 пункта.

Бодрого настроя хватило рынкам на всю первую неделю месяца. Изо дня в день акции демонстрировали неизменный рост. Корпорации продолжали публиковать хорошие отчеты, мароэкономические новости тоже в основном не несли негатива, а ситуация в Египте, казалось, начала проясняться…

Но оставим на некоторое время глобальные рынки и перейдем непосредственно к Украине.

Начало января оказалось интересным, так как отечественные биржи наконец-то получили стимул и от внутренних новостей, чего уже давно не хватало местным игрокам.

«Новостью номер один» стало известие о возможной приватизации энергетических компаний в ближайшее время.

Первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Андрей Клюев на пресс-конференции 2 февраля заявил, что приватизация объектов теплогенерации может начаться со второго квартала текущего года. «Сейчас идет чисто техническая процедура. Указы Президент подписал, все постановления Кабинета министров уже приняты. Я думаю, что в течение первого квартала их (объекты теплогенерации – УНИАН) подготовят уже к приватизации и после первого квартала начнется сам процесс», – сказал А.Клюев.

При этом вице-премьер-министр подчеркнул, что правительство заинтересовано в том, чтобы процесс приватизации объектов теплогенерации начался как можно быстрее. «Мы заинтересованы, чтобы это как можно быстрее было реализовано», – сказал он.

Как следствие, в первые дни февраля на отечественных фондовых площадках дорожали бумаги энергетических компаний.

По словам аналитика инвестиционной компании «Альтана Капитал» Сергея Белясова, заявление министра экономического развития и торговли А.Клюева о том, что правительство намерено начать приватизацию тепловой генерации, вызвало рост интереса участников торгов к энергогенерирующим компаниям. Так, 2 февраля акции наиболее вероятных кандидатов на приватизацию – «Донбассэнерго» и «Центрэнерго» выросли в цене на 2,92% и 1,27% соответственно

Энергогенерирующие компании, продолжая отыгрывать новость о приватизации, показали рост и на следующий день. Акции «Центрэнерго» 3 февраля подорожали на внушительные 4,9%, «Донбасcэнерго» - на 1%. Аналитики инвестиционной группы «Сократ» сообщают, что индекс Украинской биржи в этот день протестировал двухлетний максимум, прибавив 0,65% и оказавшись на уровне 2774,6 пункта.

Тем не менее, скорая приватизация в энергетике пока остается всего лишь «возможной», а успешное ее проведение вызывает сомнения…

Так, начальник аналитического отдела инвестиционной компании Phoenix Capital Сергей Петренко скептично относится к перспективе приватизации украинских генкомпаний в этом году, так как процесс откладывается уже в течение нескольких лет.

По мнению аналитика, рынком в большей степени уже учтен потенциал роста, который связан с перспективами приватизации. Тем не менее, новость окажет поддержку котировкам украинских генкомпаний, считает он.

И все же, подчеркнул С.Петренко, «ожидается, что в ходе приватизации будут привлечены частные инвесторы, владеющие капиталом, необходимым для модернизации стареющих генерирующих мощностей. В результате компаниям удастся восстановить стареющие активы, продлить срок их эксплуатации, улучшить энергоэффективность и повысить показатели рентабельности».

Для пессимизма по поводу успешной приватизации есть все основания: горького опыта в этой сфере Украине не занимать – своего достаточно. Тем более, что итоги продажи государственных предприятий сейчас, как и ранее, не впечатляют.

По данным Фонда государственного имущества Украины, объем поступлений от приватизации государственного имущества за 2010 год, по предварительным данным, составил 1 млрд. 093,3 млн. грн., что составляет 17,22% от задания, установленного Госбюджетом на 2010 год.

Председатель Фонда госимущества Александр Рябченко сообщил, что доходы от приватизации в 2010 году составили приблизительно 2,1 млрд. грн. Вместе с тем, в пресс-службе ФГИУ уточнили, что сумма дохода от приватизации в 2010 году в объеме 2,1 млрд. грн. включает залог, внесенный потенциальным покупателем «Укртелекома»: «Эта сумма приблизительно составляет 1 млрд. грн. (10% от стартовой цены - УНИАН)».

При этом, согласно Госбюджету на 2010 год, план поступлений от приватизации составлял 10 млрд. 262 млн. грн. Однако в соответствии с внесенными законом от 8 июля изменениями, размер поступлений от приватизации был уменьшен до 6 млрд. 350 млн. грн.

Текущий год тоже начался «приватизационным затишьем». В частности, по предварительным данным Фонда госимущества, в январе от приватизации государственного имущества поступило 6,8 млн. грн., что составляет всего 0,068% от задания, установленного госбюджетом на этот год.

Особенно плачевно выглядят вышеуказанные цифры по сравнению с соседней Польшей. По данным Министерства государственного имущества Польши, в 2010 году поступления от реализации госимущества здесь достигли рекордных за последнее десятилетие 22 млрд. злотых или 7,7 млрд. долларов США. В то же время, за прошлый год в Польше было подписано договоров на продажу имущества почти на 30 млрд. злотых. План поступлений средств от приватизации был выполнен на 90%, а с учетом подписанных и парафированных договоров – на 120%.

Комментарии излишни…

Кроме приватизационных ожиданий, поддержку отечественному фондовому рынку в начале февраля оказали и корпоративные отчеты украинских компаний.

Как отмечает С.Белясов, в центре внимания участников рынка 2 февраля были акции «Мотор Сичи» (+10,62%). Ажиотажные покупки бумаг эмитента были обусловлены публикацией предварительных финансовых показателей в преддверии очередного собрания акционеров, назначенного на 24 марта. Чистая прибыль «Мотор Сичи» в 2010 году выросла на 68% и составила 1,25 млрд. грн., что оказалось существенно выше ожиданий участников рынка. Не угасал интерес участников рынка и к акциям «Укрнафты» (+1,94%). Инвесторы активно наполняли портфели бумагами крупнейшего нефтедобытчика страны на ожиданиях принятия решения о выплате дивидендов собранием акционеров, назначенным на 25 февраля.

Заряда энергии для роста в начале февраля хватило рынкам ровно на неделю. В течение последних трех дней тренд медленно поворачивался вспять. Во вторник, 8 февраля, мировые рынки продемонстрировали разнонаправленное движение. Отечественные площадки в этот день выросли, но незначительно. В частности, индекс Украинской биржи повысился благодаря подорожанию всего лишь четырех голубых фишек, так как остальные ликвидные бумаги упали.

В среду, 9 февраля, мировые площадки снова показали смешанную динамику. Усилилась волатильность и на украинском рынке, который все же смог подрасти – и снова благодаря лишь нескольким ликвидным бумагам.

Результатом двухдневного «брожения» мировых рынков стало их значительное внутридневное падение в четверг, 10 февраля. Тем не менее, благодаря хорошей макростатистике они снова закрылись разнонаправленно. Однако теперь уже не удержались отечественные индексы - UX и ПФТС опустились на 2,49% и 1,88% соответственно. При этом из голубых фишек Украинской биржи подорожала только «Укрнафта», а все остальные ликвидные акции упали.

«Официальным» поводом для падения на биржах во всем мире стал новый виток развития событий в Египте. Хотя, возможно, это просто начало коррекции, уже необходимой рынкам. Акции ведь тоже нужно беречь от перегрева…

Владимир Оранский (УНИАН)