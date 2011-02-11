Kernel войдет в индекс голубых фишек Варшавской фондовой биржи

Варшава.Украинский агропромышленный холдинг Kеrnel в марте текущего года войдет в состав главного индекса Варшавской фондовой биржи (ВФБ) WIG20.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ВФБ, доля украинской компании в индексе голубых фишек составит 2,08%, а первые торги состоятся 18 марта.

По результатам ежеквартального перерасчета объемов торгов бумагами компаний в главный индекс также войдет угольная Bogdanka, которая вместе с украинской фирмой заменят телевизионный Cyfrowy Polsat и строительный Polimex.

Согласно сообщению, в индекс средних компаний mWIG40 войдет дебютировавшая первой среди фирм из Украины на польском рынке в 2006 году агрокомпания Astarta.

Дебютировавшие в конце прошлого года Agroton и Milkiland войдут в индекс небольших компаний sWIG80.

Справка УНИАН. Капитализация одной из крупнейших агропромышленных компаний в Украине Kernel Holding, акции которой котируются на ВФБ с ноября 2007 года, сейчас составляет около 2,2 млрд. долл.(1 долл.=2,9 злот.)

Цена на бумаги Kernel, которые на дебюте стоили 24 злотых, выросла в 3,5 раза до 85 злотых в начале сегодняшних торгов, что на 1 злотый меньше максимальной цены, зафиксированной 7 февраля текущего года.

41,2% акций Kernel Holding принадлежат компании Namsen Limited, 58,2% другим акционерам.