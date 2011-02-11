Распродажа на Украинской бирже проходила по всем секторам - эксперты

Распродажа на Украинской бирже в четверг, 10 февраля, проходила по всем секторам.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, в лидерах снижения на Украинской бирже оказались Алчевский металлургический комбинат (-4,8%), Енакиевский металургический завод (-4%) и Стахановский вагоностроительный завод (-5,76%). В очередной раз лучше рынка выглядели акции «Укрнафты» (+0,66%). Украинские фондовые площадки 10 февраля закрылись сильным снижением.

Аналитики отмечают, что торги в Европе и США в четверг проходили со снижением ведущих индексов на фоне слабых финансовых отчетов таких компаний, как Air France-KLM, Credit Suisse, Cisco Systems и PepsiCo. Позитивная статистика по рынку труда США не оказала сильного влияния на котировки. Так, за прошедшую неделю число первичных заявок на пособие по безработице в США снизилось на 36 тыс. до 383 тыс., что оказалось лучше прогнозов аналитиков.

По словам аналитиков, сегодня выйходит индекс потребительских цен по Германии за январь, а по США будут опубликованы данные по индексу текущих условий Университета Мичиган и по торговому балансу товаров и услуг.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 10 февраля, снизился на 1,88% – до 1 097,79 пункта. Общий объем торгов составил 149 млн. 484 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 2,49% – до 2757,09 пункта. Общий объем торгов составил 396 млн. 251 тыс. грн., из них на срочном рынке – 116 млн. 166 тыс. грн.