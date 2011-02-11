Эксперт: мировые фондовые рынки в четверг находились в боковом тренде

Мировые фондовые рынки в четверг, 10 февраля, находились преимущественно в боковом тренде.

Об этом cообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его словам, европейский индекс широкого рынка DJ Stoxx 600 в четверг потерял 0,2%. Рынки США закрылись с нулевым результатом: индекс S&P 500 вырос почти на 0,1%, в то время как DJIA утратил почти 0,1%.

Как отметил Д.БЕЛОВ, чистая прибыль Goodyear в четвертом квартале 2010 года составила 0,07 доллара на акцию, вопреки ожидавшимся убыткам. Отчеты PepsiCo и Kraft Foods незначительно отличались от рыночных ожиданий.

Аналитик считает, что опубликованные в четверг макроэкономические данные имели определенно позитивный характер, что и удержало рынки от большего снижения. Количество заявок на пособие по безработице в США по состоянию на 5 февраля составило 388 тыс., снизившись на 36 тыс., или на 8,6%. Оптовые запасов в США в декабре выросли на 1%, превзойдя ожидания на 3 процентных пункта.

По информации Д.БЕЛОВА, сегодня, в 15:30 по киевскому времени, будет опубликован торговый баланс США за декабрь. Участники рынка ожидают, что дефицит внешней торговли составит 40,5 млрд. долларов. В 16:55 будет опубликован индекс потребительских настроений от Университета Мичигана. Согласно консенсус-прогнозу, предварительное значение индекса за февраль составит 75 пунктов. Публикация важных корпоративных отчетов сегодня не ожидается.