Игроки пока не готовы ни к активным покупкам, ни к продажам украинских акций - эксперт

С одной стороны, риски извне сдерживают игроков украинского рынка от активных покупок на акций, с другой – к активным продажам они также пока не готовы.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

По ее словам, открытие торгов на украинском рынке акций сегодня произошло в нейтрально-позитивной зоне, наблюдается разнонаправленная динамика в ликвидных бумагах. «Безыдейность и слабость – так можно охарактеризовать общую ситуацию на украинском рынке акций за последние два дня», - считает аналитик.

Как подчеркнула Е.ЕВДОЧЕНКО, «в четверг американские инвесторы в очередной раз продемонстрировали способность выкупать снижения рынка». Фондовые индексы завершили торговую сессию вблизи нулевых отметок.

«Основными причинами такого безудержного роста американских индексов является отсутствие значимых технических сопротивлений для подъема индекса S&P-500 до отметки 1400 пунктов, а также заинтересованность самой ФРС США в сохранении высоких цен на активы. Ведь именно ФРС является в настоящий момент крупнейшим в мире держателем различных видов активов и их производных», - полагает аналитик.

По мнению Е.ЕВДОЧЕНКО, чтобы расчистить балансы банков и ФРС от «токсичных активов», необходимо, чтобы они росли в цене и пользовались спросом, а спрос, как известно, возникает в цене тогда, когда актив поднимается в стоимости.

«Таким образом, путем денежной накачки и удержания ставок на нулевых отметках регулятору удается достичь поставленной задачи, а выступления ряда глав ФРС регулярно сигнализируют инвесторам, что риски второй волны рецессии миновали, а экономический рост и создание рабочих мест набирают обороты. И это подталкивает фондовые индикаторы к новым максимумам. Поэтому предугадывать, на каких уровнях закончится ралли в американских индексах бессмысленно, соответственно, сложно предположить как поведет себя украинский рынок акций в ближайшее время», - сделала вывод аналитик.