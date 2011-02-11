ФГИУ оценил акции «Укртелекома» в 10,575 млрд. грн.

Фонд государственного имущества Украины завершил проведение рецензии отчета об оценке 92,79% акций ОАО «Укртелеком», предоставленного ООО «Консалтинговая фирма «Остров», и утвердил его как таковой, который полностью отвечает требованиям нормативной базы по оценке государственного имущества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ, по результатам этой оценки стоимость 92,79% акций Национального оператора связи ОАО «Укртелеком» составляет 10 млрд. 575,1 млн. грн. Экспертная оценка превышает стартовую цену акций ОАО «Укртелеком» на 75 млн. грн.

Согласно требованиям законодательства, ФГИУ обратился к ООО «ЕСУ» как единственному участнику в конкурсе по продаже пакета акций ОАО «Укртелеком» с предложением приобрести этот пакет именно за такую цену.

Напомним, председатель Фонда государственного имущества Александр РЯБЧЕНКО 21 декабря 2010 года заявил, что на конкурс по продаже 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком» поступила всего одна заявка – от компании ESU, являющейся дочерним предприятием австрийского концерна EPIC.

Председатель ФГИУ также сообщил, что поскольку в данном конкурсе принимает участие только одна компания, будет проведена независимая оценка предлагаемого к продаже пакета акций телекоммуникационного предприятия.

По словам А.РЯБЧЕНКО, оценочная стоимость пакета акций, в соответствии с действующим законодательством, не будет ниже его объявленной начальной стоимости, которая составляла 10 млрд. 500 млн. грн.

Конкурсная комиссия по продаже 92,791% акций ОАО "Укртелеком" на своем заседании 28 декабря 2010 года единогласно поддержала предложенную единственным участником конкурса – компанией ООО «ЭСУ» концепцию развития ОАО "Укртелеком".

На заседании конкурсной комиссии было также подтверждено согласие ООО «ЭСУ» на пересмотр начальной цены пакета акций и проведение его экспертной оценки (обязательная процедура в случае, если в конкурсе участвует один участник). Цена, которую предложило ООО «ЭСУ» за пакет акций ОАО «Укртелеком», составляет 10 млрд. 500 млн. 10 грн., что всего на 10 грн. больше его стартовой цены.

Напомним, Фонд государственного имущества Украины 13 октября 2010 года объявил конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком».

Начальная цена пакета госакций «Укртелекома» составляет 10 млрд. 500 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке связи Украины. Число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. Компания также оказывает услуги доступа к Интернету, мобильной связи (под ТМ Utel) и пр.

В 2009 году доход компании составил 8,4 млрд. грн., убытки – 456,4 млн. грн.