Индекс Украинской биржи на прошлой неделе снизился на 0,3% - эксперт

Индекс Украинской биржи по результатам прошлой недели остался практически неизменным, снизившись на 0,3%.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его словам, индекс Украинской биржи в пятницу, 11 января, открылся ростом котировок и испытывал нисходящее движение в течение первой половины дня. Во второй половине торговой сессии акции пребывали в восходящем тренде.

Как отметил Д.БЕЛОВ, «Богдан Моторс» в пятницу стал лидером роста среди ликвидных акций, увеличив стоимость на 10,7% благодаря хорошей финансовой отчетности за четвертый квартал 2010 года. Хорошую динамику демонстрировали акции Северного ГОКа, которые выросли на 3,2%.

По информации аналитика, несмотря на позитивный тренд для большинства акций, объем торгов ими был умеренным - 155 млн. грн. Индекс Украинской биржи в пятницу закрылся на отметке 2 788 пунктов, прибавив 1,1%.