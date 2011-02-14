Сделка по покупке группой «ЭСТА» киевского ЦУМа будет завершена к началу марта

Сделка по приобретению группой «ЭСТА» (холдинг недвижимости группы «СКМ») целостного имущественного комплекса киевского ЦУМа будет завершена в конце февраля - начале марта 2011 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании «ЭСТА Холдинг», управляющей компании группы «ЭСТА».

В пресс-службе отметили, что на сегодня продолжается проведение технического аудита здания ЦУМа. Предполагается, что концепция реконструкции ЦУМа будет утверждена в конце весны этого года.

Название компаний, разрабатывающих концепцию, в пресс-службе не уточнили, отметив, что это несколько международных консалтинговых компаний, специализирующихся на торговой недвижимости.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 года компания «Столичный ЦУМ», входящая в группу "ЭСТА", получила разрешение Антимонопольного комитета Украины на концентрацию целостного имущественного комплекса Центрального универмага (г. Киев).

Финансово-промышленная группа "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) планирует сконцентрировать 100% акций киевского ЦУМа.

Справка УНИАН. Компания «ЭСТА Холдинг» - управляющая компания группы «ЭСТА», холдинга недвижимости группы «СКМ». ООО «Эста Холдинг» на 100% входит в группу «СКМ».

«ЭСТА Холдинг» выступает в качестве инвестора и девелопера, а также осуществляет стратегическое управление объектами коммерческой, гостиничной и жилой недвижимости.

В группу «ЭСТА» входят отели «Донбасс Палас» (Донецк), «Опера» (Киев), «Киев» (Донецк), логистический комплекс (Днепропетровск), а также ряд проектов на стадии реализации (многофункциональный комплекс «Пушкинский» (Донецк), многофункциональный комплекс на ул. Фроловской (Киев), многофункциональный комплекс на Московской площади (Киев) и др.). Кроме того, группа является совладельцем бизнес-центра «Леонардо» (Киев).

Центральный универмаг (г. Киев) был открыт в 1938 году. Здание общей площадью более 21,5 тыс. кв. м расположено на пересечении ул. Крещатик и Богдана Хмельницкого.