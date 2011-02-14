Кириленко (БЮТ) предлагает 4 марта заслушать информацию Азарова о приватизации

Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО предлагает во время Часа вопросов к правительству 4 марта заслушать информацию премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА о проведении приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании согласительного совета.

И.КИРИЛЕНКО отметил, что на этой неделе фракция БЮТ поддержит требование фракции “Наша Украина – Народная самооборона” относительно заслушивания министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО.

В свою очередь, подчеркнул И.КИРИЛЕНКО, фракция БЮТ хочет заслушать Н.АЗАРОВА относительно приватизации в Украине. Он добавил, что год назад в парламенте, когда речь шла о приватизации, «страшный крик был в зале - не допустить, не пущать, не поддерживать, а сегодня скопом, охапкой идет приватизация не просто объектов, а стратегически важных для страны объектов, которые не должны подлежать приватизации, в частности «Энергоатома», «Турбоатома», гидроаккумулирующих объектов, земли». «Мы категорически против такого скопом подхода», - отметил И.КИРИЛЕНКО.

При этом он отметил, что фракция БЮТ зарегистрировала в ВР законопроект, содержащий перечень объектов, которые не могут подлежать приватизации. Он отметил, что во время Часа вопросов к правительству, на котором будет присутствовать Н.АЗАРОВ, «мы хотели бы послушать лично Николая Яновича, что на этот счет правительство думает, для чего это делается – начиная от земли и заканчивая ключевыми объектами энергетики».

И.КИРИЛЕНКО также сообщил, что фракция БЮТ на текущей неделе зарегистрирует законопроект относительно монополии государства на разработку месторождений шельфа Черного моря. По его словам, согласно оценкам экспертов, стоимость залежей полезных ископаемых на шельфе Черного моря составляет «несколько сот миллиардов долларов».

«Для чего нам ехать, как предлагают, на Ямал, расходовать государственные средства, в Ливию - разрабатывать что-то, когда под рукой, под боком в нормальных климатических условиях можно разрабатывать нашим компаниям, зная, что в государственную казну и в государственную энергетическую безопасность поступит уникальное сырье в ближайшие годы и десятилетия», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

Кроме того, он выразил мнение, что в повестке дня работы ВР на текущую неделю содержатся неактуальные вопросы. По словам лидера фракции БЮТ, правительство так и не внесло в парламент анонсированные им более ста законопроектов, касающихся реализации в Украине инновационно-инвестиционных проектов. По его словам, вопросы, которые предлагается рассмотреть депутатам на текущей неделе, принесут мало пользы экономике.

И.КИРИЛЕНКО отметил, что парламентское большинство сегодня работает «в автоматическом режиме, как говорит классик: два – «за», два – «против», а остальные – «на ура». «На ура» уже наголосовали столько, что Президент заветировал 30 законов, принятых «на ура», - отметил он.

При этом И.КИРИЛЕНКО призвал парламентское большинство более ответственно работать над рассматриваемыми законопроектами.