EPIC согласился купить «Укртелеком» по предложенной цене - СМИ

Австрийский концерн EPIC, дочернее предприятие которого ООО «ЕСУ» является единственным участником конкурса по продаже 92,79% акций ОАО «Укртелеком», согласился с предложенной Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ) ценой за данное предприятие в 1,33 млрд. долл. (10 млрд. 575 млн. грн. – УНИАН).

Об этом сообщает международное деловое издание Financial Times.

По словам управляющего партнера концерна Петера ГОЛДШАЙДЕРА, EPIC принимает предложение украинской стороны и надеется завершить сделку по покупке «Укртелекома» в марте т.г. после переговоров с банками о финансировании покупки.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества на прошлой неделе завершил проведение рецензии отчета об оценке 92,79% акций ОАО «Укртелеком», предоставленного ООО «Консалтинговая фирма «Остров», и утвердил его.

По результатам этой оценки стоимость 92,79% акций ОАО «Укртелеком» составляет 10 млрд. 575,1 млн. грн. Экспертная оценка превышает стартовую цену акций ОАО «Укртелеком» на 75 млн. грн.

Согласно требованиям законодательства, ФГИУ обратился к ООО «ЕСУ» как единственному участнику в конкурсе по продаже пакета акций ОАО «Укртелеком» с предложением приобрести этот пакет именно за такую цену.

Ранее председатель Фонда госимущества Александр РЯБЧЕНКО заявлял, что ФГИУ планирует получить от продажи 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком» 11-12 млрд. грн.

Справка УНИАН. Фонд государственного имущества Украины 13 октября 2010 г. объявил конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком».

Начальная цена пакета госакций "Укртелекома" составляла 10 млрд. 500 млн. грн.

ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке связи Украины. Число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. Компания также оказывает услуги доступа к Интернету, мобильной связи (под ТМ Utel) и пр.

В 2009 году доход компании составил 8,4 млрд. грн., убытки – 456,4 млн. грн.