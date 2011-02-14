Украинские фондовые рынки в пятницу показали смешанную динамику - эксперты

Украинские фондовые рынки в пятницу, 11 февраля, продемонстрировали смешанную динамику.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс ПФТС в пятницу закрылся ниже нулевой отметки, в то время как индекс Украинской биржи вырос на 1,13% на фоне скромного объема торгов в 157 млн. грн. В лидерах роста на Украинской бирже оказались акции «Укртелекома» (+2,07%) и бумаги компаний горно-металлургического комплекса. Алчевский меткомбинат прибавил 2,06%, «Азовсталь» - 2,02%, Ясиновский КХЗ - 1,6%, Eнакиевский метзавод - 1,04%, Aвдеевский КХЗ - 0,6%.

По информации аналитиков, существенный вклад в рост индекса Украинской биржи в пятницу также внесло повышение котировок «Центрэнерго» (+1,36%) и банков. «Райффайзен банк Аваль» поднялся на 1,43%, «Укрсоцбанк» - на 1,62%. Укрепило подъем и несущественное подорожание акций «Укрнафты» (+0,83%). Единственной голубой фишкой, которая завершила день в минусе, оказалась компания «Захидэнерго» – ее акции просели на 0,64%.