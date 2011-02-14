Эксперты: торги на биржах Европы и США прошли в зеленой зоне на фоне отставки Мубарака

Торги на фондовых площадках Европы и США в пятницу, 11 февраля, завершились в «зеленой зоне» на фоне заявления об отставке президента Египта Хосни МУБАРАКА.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, поддержку рынку в пятницу также оказала позитивная статистика из США. По предварительной оценке, индекс потребительского доверия Университета Мичиган вырос до 75,1 пункта с 74,2 пункта, что оказалось лучше ожиданий аналитиков.

Как отмечают аналитики, в пятницу украинские фондовые рынки закрылись со смешанной динамикой индексов. Согласно результатам торгов, индекс Украинской биржи вырос на 1,13%, оказавшись на уровне 2788,38 пункта, а индекс ПФТС снизился на 0,09% до 1096,76 пункта. Основную поддержку индексу Украинской биржи оказали акции «Стирола» (+2,26%), «Укртелекома» (+2,07%), Алчевского метзавода (+2,06%) и «Азовстали» (+2,02%). Среди предприятий индексной корзины снижение было зафиксировано только по акциям «Захидэнерго» (-0,64%).