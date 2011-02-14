Нефтегазовые компании провели на контрасте торги на Лондонской фондовой бирже - эксперты

Нефтегазовые компании, владеющие активами в Украине, провели на контрасте торговую сессию пятницы, 11 февраля на Лондонской фондовой бирже.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Так, отмечают аналитики, если котировки Regal Petroleum (-2,69%) значительно просели, то акции Cadogan Petroleum (+8,7%) взлетели в цене, а стоимость бумаг JKX Oil & Gas (+0,69%) повысились незначительно. Умеренные темпы роста продемонстрировали Ferrexpo (+1,81%) и «Мироновский хлебопродукт» (+1,6%).

По информации аналитиков, на Варшавской фондовой бирже в пятницу украинские сельскохозяйственные компании завершили торговую сессию со скромными достижениями. «Астарта» и «Кернел» прибавили по 0,84%, а котировки «Агротона» выросли на +1,01%.