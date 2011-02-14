Эксперт: драйверами роста рынка США стали акции компаний по страхованию недвижимости

Основными драйверами роста американского рынка в пятницу, 11 февраля, были акции компаний по страхованию недвижимости.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его словам, мировые фондовые рынки в пятницу зафиксировали рост. Европейский индекс широкого рынка DJ Stoxx 600 вырос на 0,4%. Американский индекс S&P 500 прибавил 0,55%, в то время как DJIA повысился на 0,4%.

Как подчеркнул Д.БЕЛОВ, правительство США заявило о намерении реформировать компании Fannie May и Freddie Mac, уменьшив их портфели. Также планируется повысить страховые взносы для объектов недвижимости, что должно позитивно отразиться на бизнесе негосударственных страховых компаний. По результатам пятницы акции американских страховщиков прибавили в стоимости 2,8-9,6%. Хороший рост (+2,7%) показали акции Ford, вслед за заявлением компании о намерении сократить долговую нагрузку на 3 млрд. долларов.

По информации аналитика, наибольшее падение в пятницу зафиксировали акции компании Nokia, которые потеряли 14% после оглашения планов компании о долгосрочном сотрудничестве с Microsoft и будущем использовании Windows Mobile как основной системы в смартфонах компании. Участники рынка негативно восприняли эту информацию, полагая, что это не сможет помочь компании улучшить свои позиции на фоне популярности других операционных систем (Android от Google и информационная система iPhone у Apple).

Аналитик считает, что опубликованные в пятницу макроэкономические оказались неоднородными. Дефицит торгового баланса США в декабре превысил рыночные ожидания на незначительные 0,1 млрд. долларов, составив 40,6 млрд. долларов. В то же время, предварительное значение индекса потребительских настроений от Университета Мичигана в феврале составило 75,1 пункта, что на 0,1 пункта выше консенсус-прогноза.