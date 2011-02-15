Deutsche Boerse и NYSE Euronext объявили о создании крупнейшего в мире биржевого оператора

Немецкая компания Deutsche Boerse, управляющая Франкфуртской фондовой биржей, и трансатлантический биржевой оператор NYSE Euronext объявили во вторник о создании крупнейшего в мире биржевого оператора, сообщает Reuters.

Новая компания, название для которой еще предстоит определить, будет базироваться в Амстердаме, возглавит ее управляющий директор NYSE Дункан НИДЕРАУЭР. Председателем совета директоров будет назначен управляющий директор Deutsche Boerse Рето ФРАНЧИОНИ.

Акционерам Deutsche Boerse будет принадлежать 60% новой объединенной компании, акционерам NYSE Euronext – остальные 40%.

Согласно официальным сообщениям представителей обеих компаний, каждая акция NYSE Euronext будет конвертирована в 0,47 акции объединенной компании. Бумаги Deutsche Boerse будут конвертированы по номиналу.

Справка УНИАН. NYSE Euronext управляет фондовыми биржами Нью-Йорка, Парижа, Амстердама, Брюсселя и Лиссабона, а также Лондонской международной биржей финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE). С капитализацией 22,3 трлн. евро (29,7 трлн. долл.) занимает первое место в мире.