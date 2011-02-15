Индекс ПФТС сегодня вырос, Украинской биржи – снизился

Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 15 февраля, повысился на 0,22% – до 1120,83 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 393 млн. 747 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 0,32% – до 2832,94 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 290 млн. грн., из них на срочном рынке – 95 млн. 682 тыс. грн.