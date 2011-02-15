Индекс ПФТС сегодня вырос, Украинской биржи – снизился
22:11, 15 февраля 2011Фондовый рынок
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Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 15 февраля, повысился на 0,22% – до 1120,83 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 393 млн. 747 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 0,32% – до 2832,94 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 290 млн. грн., из них на срочном рынке – 95 млн. 682 тыс. грн.
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