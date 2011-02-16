Эксперт: индекс Украинской биржи сохранял нисходящую динамику в течение вчерашнего дня

Индекс Украинской биржи во вторник, 15 февраля, открылся ростом котировок, однако сохранял нисходящую динамику в течение дня, ускорив снижение в последние торговые часы.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его словам, практически все ликвидные акции во вторник снижались. Лидерами падения стали акции металлургических предприятий, которые подешевели на 1,4-1,7%. В то же время акции Богдан Моторс выросли на 7,8% на продолжающемся «переваривании» рынком новости о сокращении убытка компанией в 2010 году в 2,4 раза до 255,5 млн. грн. Хорошую динамику торгов также демонстрировали акции Мотор Сич, которые подорожали на 2,4%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 15 февраля, повысился на 0,22% – до 1120,83 пункта. Общий объем торгов составил 393 млн. 747 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,32% – до 2832,94 пункта. Общий объем торгов составил 290 млн. грн., из них на срочном рынке – 95 млн. 682 тыс. грн.