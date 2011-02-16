«ВТБ Банк» планирует выпустить облигации на 1 млрд. грн.

ПАО «ВТБ Банк» (Киев) планирует в 2011 году выпустить облигации на сумму 1 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня журналистам председатель совета директоров группы компаний "Инвестиционный капитал Украина" (ICU) Валерия ГОНТАРЕВА.

По ее информации, облигации планируется выпустить четырьмя траншами, объем двух первых траншей составит ориентировочно по 300 млн. грн., двух следующих – по 200 млн. грн. Размещение первого транша начнется в марте т.г.

По словам В.ГОНТАРЕВОЙ, андеррайтером выпуска будет компания "Инвестиционный капитал Украина".

Справка УНИАН. ПАО «ВТБ Банк» (Киев) основано в 1992 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2011 года активы банка составили 33,145 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 30,519 млрд. грн., обязательства – 28,801 млрд. грн., уставный капитал – 5,416 млрд. грн., собственный капитал – 4,343 млрд. грн.

«ВТБ Банк» в 2010 году получил убыток в размере 483,618 млн. грн.

Российский "Внешторгбанк" (ВТБ) владеет 99,9153% акций украинского банка.