ВР отказалась запретить приватизацию «Турбоатома», «Энергоатома» и «Укртелекома»

Верховная Рада не поддержала в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации» (относительно объектов, которые имеют стратегическое значение для государства).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали всего 178 (при необходимых 226 – УНИАН) из 420 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данный законопроект не поддержали в полном составе фракции Партии регионов и Народной партии.

Данным законопроектом предусматривалось запретить реорганизацию (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) объектов права государственной собственности ОАО «Турбоатом», НАЭК «Энергоатом» и ОАО «Укртелеком».

Как отметил на заседании парламента автор законопроекта Владимир БОНДАРЕНКО (фракция «БЮТ-Батькивщина»), данным законопроектом предусматривалось, чтобы даже при запрещении приватизации этих предприятий было сделано все, чтобы другими путями не была, по сути, проведена приватизация. «Этот законопроект предусматривает закрытие маленьких щелочек и громадных дыр в законодательстве Украины, которые дают право сегодня недобросовестным владельцам будущим манипулировать так законодательством, чтобы получить эти объекты», - отметил он.

Народный депутат Украины Александр БОНДАРЬ (фракция НУ-НС) подчеркнул, что данный законопроект необходимо было бы поддержать в первом чтении. В то же время он добавил, что вопросы, касающиеся трех объектов, которые предусмотрены в законопроекте, являются дискуссионными. По его словам, на сегодняшний день «Укртелеком» «фактически продан по стартовой цене – очень дешево, и этот факт уже состоялся и уже даже известна оценка этого объекта и есть покупатель». «Поэтому сейчас запрещать – это однозначно будет вето Президента (имеется в виду, что в случае принятия такого закона Президент Украины применит вето к нему – УНИАН)», - сказал А.БОНДАРЬ.

Он также добавил, что на сегодняшний день ОАО «Турбоатом» «тоже частично приватизировано». Потому, отметил А.БОНДАРЬ, возникает вопрос по поводу запрещения его дальнейшей приватизации.

В то же время А.БОНДАРЬ подчеркнул, что предприятие НАЭК «Энергоатом» сегодня в государственной собственности, и поэтому может быть поддержано предложение о запрещении его приватизации.