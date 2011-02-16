Торги в Европе и США во вторник завершились смешанной динамикой индексов - эксперты

Торговая сессия в Европе и США во вторник, 15 февраля, завершилась со смешанной динамикой фондовых индексов.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, поддержку рынку во вторник оказали данные о росте индекса доверия инвесторов к экономике еврозоны, а также квартальные отчеты таких компаний, как Barclays и Danone. В то же время, негативные настроения на рынке были связаны со снижением объема розничных продаж и роста цен на импортные товары в США.

Как отмечают аналитики, украинские фондовые площадки во вторник закрылись разнонаправленно. Лидерами торгов по объему на Украинской бирже выступили «Укрнафта» (42,1 млн. грн.) и «Мотор Сич» (39,5 млн. грн.). Среди предприятий индексной корзины рост был зафиксирован по акциям «Мотор Сичи» (+2,39%), «Донбассэнерго» (+0,92%), «Укрнафты» (+0,23%) и «Захидэнерго» (+0,11%), а лидерами снижения стали Стахановский вагоностроительный завод (-2,08%), «Стирол» (-1,74%) и «Азовсталь» (-1,66%).

По информации аналитиков, сегодня по США ожидается следующая статистика: число начатых строительств домов, индекс цен производителей и данные по промышленному производству за январь.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 15 февраля, повысился на 0,22% – до 1120,83 пункта. Общий объем торгов составил 393 млн. 747 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,32% – до 2832,94 пункта. Общий объем торгов составил 290 млн. грн., из них на срочном рынке – 95 млн. 682 тыс. грн.