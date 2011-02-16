Негативное влияние на индекс Украинской биржи оказали акции ГМК - эксперты

Ключевое влияние на негативную динамику индекса Украинской биржи во вторник, 15 февраля, оказали представители горно-металлургического сектора.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, в то время как индексу ПФТС во вторник удалось укрепиться, индекс Украинской биржи снизился перед самым завершением сессии. «Азовсталь» потеряла 1,66%, Aлчевский меткомбинат - 1,45%, Eнакиевский метзавод - 1,38%, Aвдеевский КХЗ - 1,17%, Ясиновский КХЗ - 0,18%. В свою очередь, «Укртелеком» упал на 1,5%, «Центрэнерго» - на 1,35%.

По информации аналитиков, впечатляющий рост котировок на Украинской бирже во вторник продемонстрировала компания «Мотор Сич» (+2,39%). На позитивной территории также удалось закрыться «Укрнафте» (+0,23%) и «Захидэнерго» (+0,11%). Не изменилась стоимость бумаг «Райффайзен банка Аваль», тогда как акции «Укрсоцбанка» (-0,58%) незначительно просели.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 15 февраля, повысился на 0,22% – до 1120,83 пункта. Общий объем торгов составил 393 млн. 747 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,32% – до 2832,94 пункта. Общий объем торгов составил 290 млн. грн., из них на срочном рынке – 95 млн. 682 тыс. грн.