Акции Cadogan Petroleum сбавили темпы роста - эксперты

Акции Cadogan Petroleum в ходе вчерашних торгов на Лондонской фондовой бирже сбавили темпы роста.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, акции Cadogan Petroleum на Лондонской фондовой бирже во вторник, 15 февраля, выросли на 3,61%. В свою очередь, котировки JKX Oil & Gas (-0,07%) незначительно просели, а по бумагам Regal Petroleum (-1,33%) наблюдалась коррекция после взлета их стоимости на предыдущей торговой сессии. Ferrexpo (-1,03%) и «Мироновский хлебопродукт» (-0,8%) продолжили следовать негативному тренду.

Как отмечают аналитики, на Варшавской фондовой бирже во вторник украинские сельскохозяйственные компании не показали выдающихся результатов. Так, «Астарта» (+0,53%) и «Кернел» (+0,6%) немного укрепили свои позиции, тогда как акции «Агротона» просели на 0,63%.