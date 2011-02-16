Украина планирует выпустить еврооблигации в конце первого – начале второго квартала текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Вадим КОПЫЛОВ.

«Сегодня рассматривался вопрос о выходе на рынок очередного займа правительства. Будет роуд-шоу на территории Соединенных Штатов, Великобритании и в Европе», - сказал В.КОПЫЛОВ.

Он отметил, что позитивная оценка Международного валютного фонда экономической ситуации в Украине положительно скажется на привлечении займов.

«Я думаю, что заем, который мы думаем осуществить на стыке первого-второго кварталов, будет более эффективный, чем в конце прошлого года», - подчеркнул В.КОПЫЛОВ.

Он выразил надежду, что процентная ставка будет ниже 8%.

«Ниже 8% - это уже хорошо», - сказал замминистра. Также он отметил, что дата проведения роуд-шоу будет известна приблизительно через неделю.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря 2010 года, без проведения road-show, были выпущены правительственные еврооблигации на 500 млн. долларов под 6,7% с погашением 21 декабря 2011 года.