Макроэкономические данные оказали давление на американские рынки акций - эксперт

Опубликованные во вторник, 15 февраля, макроэкономические данные оказывали давление на американские рынки акций.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его словам, во вторник на мировых рынках не наблюдалось однозначного вектора движения. Европейский индекс широкого рынка DJ Stoxx 600 вырос на 0,1%. В то же время, американские индексы S&P 500 и DJIA утратили по 0,3% каждый.

Как сообщил аналитик, наибольшее разочарование принесли данные о динамике розничных продаж в США. В январе их рост составил 0,3%, а за исключением автомобилей и энергетической составляющей - 0,2%. Таким образом, опубликованные данные «не дотянули» 0,2 пункта до консенсус-прогноза. Рост запасов в декабре составил 0,8%, превысив ожидания на 0,1 пункта. Негативное влияние на настроения рыночных игроков также оказывали данные о стоимости импортированных товаров. Индекс импортных цен в январе вырос на 1,5%, вопреки ожидаемому росту на 1,1%. При этом индекс промышленного производства в штате Нью-Йорк превысил ожидания рыночных игроков, зафиксировав рост в январе до 15,43 пункта.

По мнению Д.БЕЛОВА, европейские рынки во вторник росли в основном благодаря акциям банковского сектора. После того как Barclays опубликовал хороший финансовый отчет за 2010 год (рост прибыли составил 12,5%), его акции подорожали на 5%, что привело к росту других акций сектора на 1,6-2,5%. Данные Центра европейских экономических исследований (ZEW) оказались неоднородными. В феврале индекс текущей экономической ситуации вырос на 2,4 пункта до 85,2 пункта. Однако индекс экономических настроений не оправдал рыночных ожиданий роста до 20 пунктов, повысившись на 0,3 пункта до 15,7 пункта.