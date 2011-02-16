Украинский фондовый рынок сегодня вырос

Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 16 февраля, повысился на 1,04% – до 1132,46 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 229 млн. 289 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 0,87% – до 2857,46 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 418 млн. 504 тыс. грн., из них на срочном рынке – 150 млн. 391 тыс. грн.