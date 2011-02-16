Рост индекса Украинской биржи обеспечили акции машиностроительного сектора - эксперт

Рост индекса Украинской биржи в среду, 16 февраля, был обеспечен акциями машиностроительного сектора.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

Он отметил, что «Мотор Сич» в среду стала лидером роста среди ликвидных акций, прибавив в стоимости 7,2%. Хорошую динамику продемонстрировали акции «Богдан Моторс», которые выросли на 5,9%.

По информации аналитика, акции вагоностроительных компаний в среду выросли на 2,2-2,4%. В свою очередь, акции металлургических компаний продолжили снижение, потеряв 1-1,7% стоимости.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 16 февраля, повысился на 1,04% – до 1132,46 пункта. Общий объем торгов составил 229 млн. 289 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,87% – до 2857,46 пункта. Общий объем торгов составил 418 млн. 504 тыс. грн., из них на срочном рынке – 150 млн. 391 тыс. грн.