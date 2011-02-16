Торги на украинском фондовом рынке сегодня прошли в смешанном ключе - эксперт

Торги на украинском фондовом рынке в среду, 16 февраля, проходили в смешанном ключе.

Об этом сказал в комментарии корреспонденту УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр КУШНАРЕВ.

По его словам, благоприятная внешняя конъюнктура создала предпосылки для роста индекса Украинской биржи на открытии в среду. В первые часы на фоне высокого спроса в акциях «Мотор Сичи» биржевой индикатор демонстрировал восходящее движение. Однако к обеду рынок растерял накопленное преимущество, что было вызвано усилившимися распродажами бумаг «Укрнафты» и представителей ГМК, а также ухудшением текущей конъюнктуры на российских площадках. При этом европейские биржи торговались в зеленой зоне, проигнорировав слабую статистику по рынку труда Великобритании.

А.КУШНАРЕВ сообщил, что во второй половине сессии игрокам удалось отыграть потери и вывести рынок на положительную территорию. В лидерах роста среди ликвидных эмитентов оказались бумаги «Мотор Сичи» и «Богдан Моторс», прибавившие 7,18% и 5,88% соответственно. Выросли также акции вагоностроительного сектора. Бумаги Стахановского вагоностроительного завода подорожали на 2,41%, Крюковского ВСЗ – на 2,20%.

По информации аналитика, с наибольшими потерями в первом эшелоне завершили среду акции металлургов, которые продолжают корректироваться после роста предыдущих месяцев, не подкрепленного фундаментальными факторами. Бумаги Енакиевского метзавода упали на 1,74%, Алчевского меткомбината – на 1,43%, «Азовстали» – на 1,04%.

Как отметил А.КУШНАРЕВ, дополнительное давление на акции Алчевского меткомбината оказала публикация предварительных финансовых показателей за 2010 год. По итогам года чистый убыток предприятия вырос на 14% до 1,01 млрд. грн., что стало следствием сокращения объемов производства металлопродукции на 20% из-за проблем с сырьевым обеспечением. Не вдохновляют инвесторов и высокие долги Алчевского меткомбината. Доля обязательств в общих пассивах комбината на конец 2010 года составила 92%. Вслед за металлургами негативную динамику показали бумаги коксохимических предприятий.

Среди важной информации 16 февраля аналитик также отметил обнародование годовых результатов деятельности «Укртелекома». В минувшем году компания сократила чистый убыток на 44% до 258,77 млн. грн. В то же время, убыток Укртелекома за 4-й квартал составил 196,11 млн. грн., тогда как 3-й квартал предприятие отработало с убытком 110,63 млн. грн., а в 1-м полугодии оно получило 47,97 млн. грн. прибыли. Ухудшение финрезультатов за прошедший квартал трейдеры восприняли сдержанно, и по итогам сессии акции «Укртелекома» снизились лишь на 0,36%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 16 февраля, повысился на 1,04% – до 1132,46 пункта. Общий объем торгов составил 229 млн. 289 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,87% – до 2857,46 пункта. Общий объем торгов составил 418 млн. 504 тыс. грн., из них на срочном рынке – 150 млн. 391 тыс. грн.