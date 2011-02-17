Украина разместила десятилетние еврооблигации на 1,5 млрд. долл.

Украина разместила десятилетние еврооблигации на сумму 1,5 млрд. долл.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН сообщении «ВТБ Капитал» (Россия), который выступил одним из организаторов выпуска.

Согласно сообщению, доходность ценных бумаг составила 7,95% годовых, срок обращения – 10 лет.

Спрос на ценные бумаги существенно превысил предложение и составил более 3,5 млрд. долл. В сделке приняли участие свыше 200 инвесторов, среди которых преобладали управляющие компании, а большую часть выпуска приобрели инвесторы из США (свыше 50%).

Высокий спрос позволил разместить еврооблигации по ставке ниже объявленного ориентира доходности (8%) и увеличить объем займа с 1 до 1,5 млрд. долл.

Государственным бюджетом Украины на 2011 год запланированы заимствования за счет размещения облигаций внешнего государственного займа на 4,5 млрд. долл., а также 500 млн. долл. от Всемирного банка. Украинское правительство также планирует разместить облигации внутреннего государственного займа на 48,59 млрд. грн.