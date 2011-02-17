Внешний новостной фон для украинского рынка акций вчера был позитивным - эксперты

Внешний новостной фон для украинского рынка акций оставался позитивным на протяжении всего вчерашнего дня.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как сообщают аналитики, торговая сессия в Европе в среду, 16 февраля, проходила в «зеленой зоне» на фоне согласия Genzyme о поглощении со стороны Sanofi-Aventis. Позже США позитивно отреагировали на сильную статистику по рынку недвижимости и хорошие квартальные результаты от Dell.

Аналитики отмечают, что украинские фондовые рынки в среду закрылись ростом. Котировки Алчевского меткомбината на Украинской бирже снизились на 1,34% после сообщения об увеличении убытка предприятия до более чем 1 млрд. грн. Несомненными лидерами роста стали акции «Мотор Сичи» (+7,18%), в то время как котировки «Укрнафты» завершили торги в районе позавчерашнего уровня закрытия. «Укртелеком» пострадал от новостей об убытке в четвертом квартале 2010 года - акции компании по результатам торгов упали на 0,36%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 16 февраля, повысился на 1,04% – до 1132,46 пункта. Общий объем торгов составил 229 млн. 289 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,87% – до 2857,46 пункта. Общий объем торгов составил 418 млн. 504 тыс. грн., из них на срочном рынке – 150 млн. 391 тыс. грн.