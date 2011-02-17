Блокирующий пакет «Одессаоблэнерго» передан Фонду госимущества для приватизации

НАК «Энергетическая компания Украины» передала находящийся в ее управлении 25,01% госпакет акций ОАО «Одессаоблэнерго» в управление Фонду государственного имущества Украины (ФГИУ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО.

По его словам, акт приемки-передачи блокирующего госпакета «Одессаоблэнерго» Фонду госимущества был подписан вчера, 16 февраля.

А.РЯБЧЕНКО также отметил, что целью передачи пакета облэнерго является его дальнейшая приватизация. В то же время он не уточнил, когда именно пакет будет выставлен на продажу и будут ли акции «Одессаоблэнерго» выставлены единым пакетом или раздроблены на ряд отдельных лотов, как это было сделано при продаже на биржах с акциями других облэнерго.

Справка УНИАН. ОАО «Энергоснабжающая компания «Одессаоблэнерго» является монопольным поставщиком электроэнергии на территории Одесской области.

Уставный фонд ОАО «ЭК «Одессаоблэнерго» составляет 51 млн. 123,89 тыс. грн., номинал акции – 0,25 грн.

НАК «Энергетическая компания Украины» принадлежали 25,01% акций ОАО «Одессаоблэнерго».

Управление 55,36% акций энергоснабжающей компании, в том числе 10,35% акций, принадлежащих VS Energy International N.V. (Нидерланды), осуществляет ООО "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" (Киев). 10,42% акций "Одессаоблэнерго" принадлежат Foster Group Management Inc. (Багамские острова).

«Одессаоблэнерго» по итогам 2010 года увеличило прибыль почти в 2 раза по сравнению с 2009 годом – до 0,048 млн. грн.