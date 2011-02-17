ВР приняла в первом чтении законопроект об инсайдерской информации

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно инсайдерской информации".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного законопроекта проголосовал 251 народный депутат из 416, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины, законы "О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине" и "О ценных бумагах и фондовом рынке" внести изменения, направленные на совершенствование положений этих законодательных актов относительно недопущения использования инсайдерской информации на фондовом рынке Украины.

Согласно проекту, "инсайдерская информация - это не обнародованная информация об эмитенте, его ценных бумагах и производных (деривативах) или правовых действиях с ними , обнародование которой может существенно повлиять на стоимость ценных бумаг и производных (деривативов)".

Перечень сведений, которые относятся к инсайдерской информации, определяется Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Обнародование инсайдерской информации осуществляется участником фондового рынка в установленном Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку порядке путем: опубликования в одном из официальных печатных изданий Верховной Рады, Кабинета министров или Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку; размещения в общедоступной информационной базе данных Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о рынке ценных бумаг.

Законопроектом предусмотрено, что информация не считается инсайдерской с момента ее обнародования в соответствии с перечисленными требованиями. После обнародования такая информация подается в Государственную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку в установленном Комиссией порядке.

Документом предлагается также определить, что "инсайдеры - это лица, которые владеют инсайдерской информацией в связи с тем, что они являются владельцами акций эмитента или долей (паев) в уставном капитале эмитента; должностными лицами эмитента, в том числе те, что были должностными лицами эмитента на момент ознакомления с инсайдерской информацией; лицами, которые имеют доступ к отмеченной информации в связи с выполнением трудовых (служебных) обязанностей или договорных обязательств независимо от отношений с эмитентом, в частности: юридическими лицами, которые находятся с эмитентом в договорных отношениях или прямо или опосредствовано в отношениях контроля; физическими лицами, которые находятся с эмитентом или юридическими или физическими лицами, связанными с эмитентом договорными отношениями или отношениями контроля, в трудовых или договорных отношениях или прямо или опосредствовано в отношениях контроля; государственными служащими и тому подобное.

Участники фондового рынка обязаны вести учет лиц, которым предоставлен доступ к инсайдерской информации, путем формирования базы данных об инсайдерах, которые на законных основаниях получили доступ к инсайдерской информации.