Опубликованные в среду макроэкономические данные оказались неоднородными - эксперт

Опубликованные в среду, 16 февраля, макроэкономические данные оказались неоднородными.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его словам, количество новых заложенных фундаментов в США в январе выросло на 14,6% до 596 тыс., в то время как участники рынка ожидали более скромного роста на 3,4%. Количество выданных на строительство разрешений в январе снизилось на 10,4% до 562 тыс., что оказалось немного выше ожиданий. Индекс промышленного производства преподнес негативный сюрприз рыночным игрокам, снизившись в январе на 0,1%, вопреки ожиданиям роста на 0,5%.

Как считает аналитик, дополнительным стимулом роста фондового рынка в среду были новости о ряде слияний и поглощений, а также финансовая отчетность компаний. Так, акции производителя компьютеров Dell выросли на 5,9% после публикации хороших результатов за четвертый квартал 2010 года (прибыль на акцию превысила ожидания на 44%, составив 0,53 доллара), которые были достигнуты благодаря высокому спросу со стороны корпоративных клиентов и более низкой себестоимости.

По мнению Д.БЕЛОВА, публикация результатов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC) придала оптимизма покупателям. ФРС повысила диапазон ожиданий относительно роста реального ВВП в 2011 году с 3-3,6% до 3,4-3,9%. Предполагаемый рост в 2011 году, по мнению ФРС, должен быть выше темпов роста в долгосрочной перспективе (2,5-2,8%), что поможет несколько уменьшить уровень безработицы - до 8,8-9%.

Аналитик сообщил, что на европейских рынках в среду наблюдалось продолжение ралли акций банковского сектора. На сей раз драйверами были акции Societe Generale, которые выросли на 5%. Прибыль компании в четвертом квартале 2010 года выросла практически в 4 раза по сравнению с четвертым кварталом 2009 года, достигнув EUR 874 млн. евро. Значительный рост фиксировали акции Credit Agricole (+5%) и BNP Paribas (+2,9%).

По информации аналитика, в среду мировые фондовые рынки пребывали в восходящем тренде. Европейский индекс широкого рынка DJ Stoxx 600 вырос на 0,4%. В то же время, американский индекс S&P 500 поднялся на 0,6%, а DJIA прибавил 0,5%.