Объем торгов на ПФТС в январе упал на 41,6%. Данные Нацбанка

Объем торгов на ПФТС за месяц уменьшился на 41,6% и составил 4 млрд. 838,9 млн. грн. за счет уменьшения объемов торгов ОВГЗ - на 53,8%, акциями - на 47,3% и инвестиционными сертификатами - на 11,2%. Об этом говорится в аналитическом обзоре «Анализ фондового рынка, январь 2011 года», размещенном на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, одновременно наблюдался рост объемов торгов на рынках корпоративных - на 1392,6% (рост в 15 раз до 993 млн. грн. связан с размещением в основном именных процентных облигаций ЗАО «Дочерний Банк Сбербанка России» на сумму 750 млн. грн. и ЗАО «Банк Креди Агриколь» на сумму 90 млн. грн.), также муниципальных облигаций - на 15,7%. Доля ОВГЗ в структуре торгов на ПФТС осталась самой большой и составила в январе 73% (в декабре - 92,1%). Доля корпоративных облигаций в январе составила 20,5% (в декабре - 0,8%), а на рынке акций - 6,3% (в декабре - 6,9%).

Лидерами среди представителей индексной корзины рынка по цене последней сделки стали ОАО «Стахановский вагоностроительный завод» (изменения за месяц - ПФТС: +22,1%; УБ: +8,2%), ОАО «Центрэнерго» (ПФТС: +19,8 %; УБ: +19,8%), ОАО «Ясиновский коксохимический завод» (ПФТС: +14,4%; УБ: +12,7%), ОАО «Концерн Стирол» (УБ: +22,0%).

Аутсайдерами стали ОАО «Мариупольский завод тяжелого машиностроения» (ПФТС: -9,2%) и ОАО «Западэнерго»(УБ: -3,3%).

По информации Нацбанка, на первичном рынке государственных ценных бумаг состоялись десять из одиннадцати объявленных аукционов ОВГЗ (в декабре - четыре из двадцати шести). Общая сумма размещение в январе была выше, чем в декабре, на 40,1% и составила 2 млрд. 805,4 млн. грн. ОВГЗ по датам погашения со средневзвешенной доходностью: в 2011 году - на сумму 2 млрд. 048,1 млн. грн. под 7,1% (предварительная доходность - в ноябре 2010 г. 7,2%); в 2012 году - на сумму 510,8 млн. грн. под 9,9% (в декабре 2010 года - 10,0%); в 2013 году - на сумму 33,9 млн. грн. под 10,0% (в октябре 2010 года - 10,8%); в 2016 году - на сумму 212,6 млн. грн. под 9,7% (в ноябре 2010 года - 10,0%).

Нацбанк также отмечает, что 25 января т.г. Министерство финансов Украины возобновило размещение долгосрочных амортизационных государственных облигаций внутреннего государственного займа (ДАГО).

Кроме того сообщается, что доходность украинских суверенных еврооблигаций в январе уменьшилась: по краткосрочным обязательствам - на 0,8 п.п., среднесрочным - на 0,4 п.п. и долгосрочным - на 0,01 п.п.