CBRE покупает часть бизнеса ING Group N.V. за 940 млн. долларов

CB Richard Ellis Group объявила о достижении соглашения по приобретению большей части глобального бизнеса по инвестиционному управлению недвижимостью компании ING Group N.V. за 940 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в украинском офисе CB Richard Ellis.

Как указывается в сообщении, данная сделка главным образом включает в себя приобретение бизнес-подразделений ING Real Estate Investment Management (ING REIM) в Европе и Азии, а также американскую публичную компанию Clarion Real Estate Securities. CB Richard Ellis не будет приобретать базирующийся в США бизнес ING по управлению частными инвестициями на рынке недвижимости.

По состоянию на 31 декабря 2010 года стоимость активов в управлении ING REIM, которые приобретаются CB Richard Ellis, составила 59,8 млрд. долл. Стоимость активов, которые находятся в управлении подразделения CBRE Investors, по состоянию на 31 декабря 2010 года составляла 37,6 млрд. долл.

Закрыть данную сделку планируется во второй половине 2011 года, однако прежде ее должны одобрить акционеры компаний, а также регуляторные органы в США, Европе и Азии.

Справка УНИАН. CB Richard Ellis (CBRE) – крупная консалтинговая компания в области недвижимости. Компания имеет 450 офисов (включая аффилированные офисы) в 60 странах мира и штат сотрудников около 34 000 человек. Штаб-квартира компании находится в Лос-Анджелесе (США).

Украинский офис СB Richard Ellis был открыт в январе 2008 года. Команда CBRE в Украине состоит из 90 человек. Компания предоставляет услуги в области коммерческой недвижимости, среди которых: агентские услуги, управление недвижимостью, оценка, стратегический консалтинг, управление проектами и технический консалтинг, инвестиционные услуги, а также маркетинг недвижимости.