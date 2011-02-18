Fitch присвоило рейтинг «В» выпуску еврооблигаций Украины на 1,5 млрд. долларов

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило рейтинг «В» выпуску еврооблигаций Украины объемом 1,5 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Fitch.

Как сообщал УНИАН, Украина разместила десятилетние еврооблигации на сумму 1,5 млрд. долл.

Доходность ценных бумаг составила 7,95% годовых, срок обращения – 10 лет.

Спрос на ценные бумаги существенно превысил предложение и составил более 3,5 млрд. долл. В сделке приняли участие свыше 200 инвесторов, среди которых преобладали управляющие компании, а большую часть выпуска приобрели инвесторы из США (свыше 50%).

Высокий спрос позволил разместить еврооблигации по ставке ниже объявленного ориентира доходности (8%) и увеличить объем займа с 1 до 1,5 млрд. долл.

Государственным бюджетом Украины на 2011 год запланированы заимствования за счет размещения облигаций внешнего государственного займа на 4,5 млрд. долл., а также 500 млн. долл. от Всемирного банка. Украинское правительство также планирует разместить облигации внутреннего государственного займа на 48,59 млрд. грн.