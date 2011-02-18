Торги в Европе и США прошли со смешанной динамикой на фоне негативной статистики - эксперты

Торги в Европе и США в четверг, 17 февраля, проходили со смешанной динамикой индексов на фоне негативной статистики из США.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, вчера стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло на 25 тыс. – до 410 тыс., что значительно превзошло прогнозы. Вместе с тем, в январе 2011 года инфляция в США выросла на 0,4%, хотя эксперты ожидали повышения потребительских цен в стране на 0,3%.

Как отмечают аналитики, украинские фондовые площадки в четверг закрылись ростом. Лидерами торгов по объему на Украинской бирже выступили «Укрнафта» (48,7 млн. грн.) и «Мотор Сич» (39,6 млн. грн.). Среди предприятий индексной корзины наибольший рост был зафиксирован по акциям «Донбассэнерго» (+2,55%), «Укрнафты» (+2,25%) и «Центрэнерго» (+1,56%), а лидерами снижения стали Алчевский КХЗ (-1,99%), «Азовсталь» (-1,45%) и Алчевский меткомбинат (-1,11%).

По информации аналитиков, сегодня публикуются индекс цен производителей по Германии и данные по розничным продажам Великобритании за январь. Также сегодня состоится выступление главы ФРС США Бена БЕРНАНКЕ.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 17 февраля, повысился на 0,46% – до 1 137,61 пункта. Общий объем торгов составил 217 млн. 298 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,07% – до 2888,00 пункта. Общий объем торгов составил 277 млн. 956 тыс. грн., из них на срочном рынке – 82 млн. 583 тыс. грн.